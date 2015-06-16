Столичные власти обещают обустроить 600 километров велодорожек

В Киеве планируют обустроить около 600 км велодорожек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Как отметил заместитель председателя КГГА Павел Рябикин, Киевский городской голова Виталий Кличко определил развитие велоинфраструктуры приоритетом для столичной власти на несколько лет.

«При участии Федерации велосипедистов Украины мы разработали ориентировочную схему велосипедных маршрутов в городе, в перспективе, – это около 600 километров. Это концептуальные планы, реализация которых требует не одного года работ. Приоритетные маршруты мы уже начали обустраивать. Прежде всего, с Троещины до Европейской площади. В рамках этого маршрута, который составляет более 21 км, на Трухановом острове к Дню Киева уже открыта первая его часть. Строительные работы продолжаются. В текущем году мы хотим открыть 2 маршрута, проверить их востребованность и насколько они гармонично вписываются в систему общественного транспорта», – сказал Рябикин.

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Велодорожки будут иметь асфальтобетонное покрытие. На маршрутах установят все необходимые дорожные знаки, устроят разметку, обновят уличное освещение и снизят бордюры для комфорта передвижения. Велозона будет отделена от пешеходной.