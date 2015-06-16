Археологи возобновят раскопки на Почтовой площади в Киеве в июле

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отметила директор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Светлана Стрельникова, ученые сейчас занимаются поиском наиболее эффективного для артефактов метода консервации. По ее словам, недавно был проведен ряд экспериментов по консервации мокрого археологического дерева, найденного на Почтовой площади.

«Деревянные конструкции, которые мы обнаружили во время раскопок, пропитанные влагой. Чтобы сохранить их, и в дальнейшем поместить в экспозицию, необходимо провести процесс консервации. На сегодняшний день мы изучаем разные методики, чтобы максимально сократить сроки консервации. Обычно такой процесс может занять до 15 лет На время консервации найденные деревянные находки можно заменить муляжами, что является мировой практикой», – заверила она.

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Справка УНИАН. Во время строительных работ была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты, относящиеся к XI-XII векам. Остатки строений находятся в относительно неплохом состоянии – они сохранились под толстым слоем почвы. Над этим местом в XVII-XVIII веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли есть остатки других строений.