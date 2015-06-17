Въезд на автомобиле на территорию Гидропарка станет платным (видео)
12:40, 17 июня 2015Киев
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В ближайшее время въезд в Гидропарк на автотранспорте сделают платным.
Гидропарк / Фото УНИАН
Там планируют установить контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом, круглосуточным видеонаблюдением и кассовым аппаратом, передает ТСН.
Сообщается, что за въезд на территорию зоны отдыха с водителей планируют брать 50 гривен.
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Чиновники считают, что деньги могут стать весомым стимулом для водителей пересесть на велосипеды или ролики.
Ранее УНИАН сообщал, что въезд на машине на Труханов остров в Киеве будет платным.
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