К концу месяца в Киеве демонтируют 14 незаконных газовых заправок

Об этом сообщил заместитель председателя столичной госадминистрации Петр Пантелеев, информирует пресс-служба КГГА.

По его информации, еще 10 газовых АЗС уберут до конца текущего месяца.

«Сейчас продолжается работа городских коммунальных служб, которая заключается в выявлении нарушений в работе газовых автозаправок, которых всего в городе около 400. Уже зафиксированы случаи, когда владелец не имеет ряда документов, или заправка расположена в неположенном месте», - прокомментировал Пантелеев.

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Он в частности отметил, что заправка должна располагаться от жилого дома на расстоянии, которое определено государственными строительными нормами; на объекте должны быть в наличии средства противопожарной и техногенной безопасности и тому подобное. Кроме того, объект должен иметь разрешительные документы Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и тому подобное.

По его словам, в столице демонтируют именно те объекты, которые не имеют этих разрешений и работают с нарушением, а следовательно, представляют опасность для киевлян.

«Городская власть провела предварительную работу посредством временной контрольной комиссии Киевсовета, которая тщательно изучила вопрос законной деятельности ГАЗС и структурировала их. Каждому предприятию, которое работает вне правового поля, направлено предписание с требованием немедленного демонтажа. Если же владелец не способен или отказывается самостоятельно демонтировали оборудование, то мы это делаем усилиями городских коммунальных служб», - сказал Пантелеев, отметив вопрос безопасности киевлян, особенно в контексте событий, имевших место под Васильковом – масштабного пожара на нефтебазе.

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Как сообщал УНИАН, 11 июня, на заседании Киевского горсовета во время доклада о ситуации с пожаром на нефтебазе под Васильковом и ее последствий для столицы командир Киевской аварийно-спасательной службы горгосадминистрации Роман Ткачук заявил, что в столице планируют демонтировать около 200 незаконно работающих газовых АЗС.

Кроме того, по его информации, совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям городская аварийно-спасательная служба начинает проверку соблюдения норм пожарной безопасности на всех газовых и бензиновых АЗС.