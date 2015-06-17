Митингующие под АП пытались прорвать кордон милиции

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.

«Сегодня в правительственном квартале столицы проходят мероприятия с массовым участием граждан в соответствии с ранее поданными заявками», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержания надлежащего правопорядка в центральной части Киева задействовано достаточное количество сотрудников структурных подразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии Украины.

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«Участники мероприятия в ходе проведения акции протеста пытались прорвать милицейский кордон и попасть в Администрацию президента. В результате инцидента между митингующими и правооохранителями возникла конфликтная ситуация, которую быстро урегулировали», - отмечают в МВД.

«Никто из присутствующих не пострадал и не обращался с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы», - добавили в пресс-службе.

Работники милиции продолжают обеспечивать охрану общественного порядка на указанной территории.