Киев планирует приобрести 50 энергоэффективных польских трамваев с Wi-Fi (фото)

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Польше после визита на предприятие Pesa - один из крупнейших в Европе производителей путевого транспорта, передает пресс-служба КГГА.

В мэрии польского города Быдгощ Кличко подписал с руководством Pesa меморандум о взаимопонимании.

"Киев сегодня заинтересован в развитии своей транспортной инфраструктуры, в том, чтобы жители города передвигались современным, комфортным и безопасным общественным транспортом. И мы делаем все, чтобы это обеспечить, и ищем варианты как именно", - подчеркнул Кличко.

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Сегодня компания Pesa хочет привлечь экспортное финансирование на производство партии трамваев для украинской столицы. Сначала речь идет о получении льготного кредита правительства Польши на 10 млн евро для реализации инфраструктурных проектов в Киеве, дополнительно к 100 млн евро, которые польское правительство пообещало предоставить кредит Украине на развитие инфраструктуры. Как отметили в Pesa, компания уже провела переговоры с Министерством финансов, Министерством экономики и государственным банком BGK относительно следующего шага - получения следующего дополнительного финансирования на производство 50-ти трамваев для Киева.

"Вскоре мы получим польские трамваи на тестовые испытания на киевских улицах. Это - энергоэффективный, технологический транспорт, с Wi-Fi, он-лайн диагностикой его состояния, красивый и комфортный, - сказал мэр Киева. - Надеюсь, в ближайшее время мы согласуем алгоритм наших действий - от технической документации, к оптимальной модели финансирования", - подчеркнул Виталий Кличко.

Сегодня подвижной состав киевского парка трамваев - около 450 единиц, половину надо обновлять из-за их износа и срока эксплуатации.