Более 34 тысяч семей столицы получили субсидии – КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

Он отметил, что мэр Киева Виталий Кличко лично контролирует процесс предоставления населению субсидий, и каждый, кто нуждается, должен ее получить.

«Сейчас работники районных управлений труда и социальной защиты населения работают в усиленном режиме. С 1 мая они зарегистрировали 56 тыс. 407 заявлений на получение жилищных субсидий, из них 34 тыс. 30 семей уже ее получили. Меньше всего семей, которые обратились по поводу субсидий, в Печерском районе – 2042 заявителя, больше всего – в Днепровском – 7731», – сказал заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что городская власть создала оптимальные условия, чтобы каждый, кто нуждается в субсидии, получил ее вовремя, а процесс оформления был максимально удобным.

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«Мы продлили работу управлений труда и социальной защиты населения районных в городе Киеве государственных администраций. При каждой РГА работают комиссии по вопросам назначения субсидий. В жилищных организациях на информационных стендах размещены информационные объявления, содержащие адреса, номера телефонов и график работы отделений приема граждан по вопросам назначения жилищных субсидии, образцы заполненного заявления и декларации, а также инструкцию по заполнению документов. Кроме того, обеспечена работа телефонных «горячих линий» для предоставления консультаций относительно оформления документов для назначения жилищной субсидии гражданам», – отметил Михаил Радуцкий.