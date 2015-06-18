Более 34 тысяч семей столицы получили субсидии – КГГА
На сегодня 34 тысячи 30 семей столицы получили жилищные субсидии.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.
Он отметил, что мэр Киева Виталий Кличко лично контролирует процесс предоставления населению субсидий, и каждый, кто нуждается, должен ее получить.
«Сейчас работники районных управлений труда и социальной защиты населения работают в усиленном режиме. С 1 мая они зарегистрировали 56 тыс. 407 заявлений на получение жилищных субсидий, из них 34 тыс. 30 семей уже ее получили. Меньше всего семей, которые обратились по поводу субсидий, в Печерском районе – 2042 заявителя, больше всего – в Днепровском – 7731», – сказал заместитель председателя КГГА.
Он отметил, что городская власть создала оптимальные условия, чтобы каждый, кто нуждается в субсидии, получил ее вовремя, а процесс оформления был максимально удобным.
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«Мы продлили работу управлений труда и социальной защиты населения районных в городе Киеве государственных администраций. При каждой РГА работают комиссии по вопросам назначения субсидий. В жилищных организациях на информационных стендах размещены информационные объявления, содержащие адреса, номера телефонов и график работы отделений приема граждан по вопросам назначения жилищных субсидии, образцы заполненного заявления и декларации, а также инструкцию по заполнению документов. Кроме того, обеспечена работа телефонных «горячих линий» для предоставления консультаций относительно оформления документов для назначения жилищной субсидии гражданам», – отметил Михаил Радуцкий.