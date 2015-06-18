В КГГА рассказали, когда кинотеатр "Жовтень" примет первых посетителей

Мэр Киева Виталий Кличко поручил специалистам завершить основные работы уже к октябрю 2015 года, сообщил заместитель председателя КГГА Павел Рябикин во время рабочей инспекции хода реконструкции заведения после пожара.

«Стоимость реконструкции кинотеатра составляет около 53 млн грн. На сегодняшний день из бюджета города предусмотрено 12 млн грн. Использование этих средств киевляне могут отслеживать с помощью «открытого бюджета», а все решения по реконструкции заведения – абсолютно публичные и прозрачные», – сказал Павел Рябикин.

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Он добавил, что кинотеатр «Жовтень» остается одним из культурных центров Киева, который очень ценят его жители. Это любимое место столичной интеллигенции, сюда приходила и молодежь, и старшее поколение. Задача городской власти – восстановить его деятельность. Изменив подход к управлению городом, городская власть делает все, чтобы в Киеве было комфортно учиться, работать и отдыхать.

«После реконструкции кинотеатра киевляне получат два кинозала на 414 и на 198 мест; четыре видеозала; конференц-зал на 24 места; кафе. Мы полностью открыты к привлечению инвесторов, меценатов к этому проекту», – сказал Павел Рябикин.

Во время реконструкции будет выполнено усиление фундамента и несущих конструкций здания, полностью заменены внутренние инженерные системы и реконструированы наружные инженерные сети. Также осуществят утепление здания кинотеатра. Геометрические размеры и внешний вид фасадов не будут менять.

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Напомним, что в столице уже есть успешные примеры сотрудничества города с благотворителями. В частности, обновлена часть ограды ботанического сада возле станции метро «Университет», запущен инновационный проект по очистке воды, приобретено медоборудование в детскую клинику.