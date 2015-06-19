В киевском метро теперь можно ездить по банковской карте: на станциях появились новые турникеты (фото)

Сегодня, 19 июня, в Киевском метрополитене появилась новая услуга - оплатить проезд через турникет можно банковской картой MasterCard.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня эту систему расчета пассажиров презентовали инициаторы, исполнители и инвесторы проекта, который реализовывался в рамках программы «Smart City».

Новая услуга с сегодняшнего дня начнет работать в центре Киева на станциях «Крещатик», «Театральная», «Золотые ворота», «Площадь Льва Толстого», «Майдан Незалежности», «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Дворец спорта», «Арсенальная», «Университет», «Политехнический институт», «Шулявская», «Олимпийская», «Дворец Украина», «Лукьяновская», «Кловская» и «Печерская».

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Чтобы оплатить проезд картой MasterCard, ее необходимо просто поднести к турникету с оборудованным на нем считывающим устройством (по виду это желтого цвета коробочка на турникете - УНИАН). С карты автоматически будет снята сумма, соответствующая стоимости проезда, - 4 грн.

В пресс-службе Киевского метрополитена отмечают, что Киев стал первым городом в Украине, где за проезд в метрополитене можно рассчитаться банковской платежной картой.

Киев также стал четвертым городом в мире, где проезд в метро можно оплатить банковскими картами.

«Один из критериев удобства и комфорта жизни в любом мегаполисе - быстрый и доступный транспорт. Мы решили облегчить киевлянам и гостям города пользования транспортом с помощью новейших IT-технологий. Этот проект реализован в рамках Smart City. Отныне люди смогут оплатить проезд с помощью карточки. Бесконтактный расчет экономит время и тех, кто спускается в метро. Никаких очередей в кассу или в автомат за жетонами, никакого пополнения проездного, никакого «выбранного» банка. Важно также отметить, что на реализацию этого проекта город вообще не потратил бюджетных средств», - рассказал первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов.

На презентации руководитель метрополитена также сообщил журналистам, что в дальнейших планах развития обслуживания пассажиров подземки - пополнение проездных билетов в терминалах на станциях с помощью банковской карты, а также удаленное пополнение через Интернет.

Как сообщал УНИАН, турникеты оснастят специальным оборудованием, поэтому пассажиры смогут попасть в метро, просто проведя на турникете банковской картой, с которой автомат снимет стоимость одной поездки - 4 гривни.