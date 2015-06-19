Заместитель Кличко рассказала об успехах столичной власти

Киевская городская власть во главе с мэром Виталием Кличко за последний год совершила революцию в гуманитарной сфере столицы. Такое мнение во время эфира на телеканале «Киев» высказала заместитель председателя Киевской городской администрации Анна Старостенко.

«Впервые за много лет городские власти нашли средства, чтобы закрыть долги предыдущей власти и по питанию в детсадах и школах, и по проведению ремонтных работ в учреждениях образования столицы. Более того, уже в июне текущего года город уже выделил средства на подготовку сети учебных заведений к новому учебному году», – подчеркнула она.

В частности, Анна Старостенко отметила, что из городского бюджета на соответствующие работы предусмотрено более 52 млн грн, которые будут потрачены на ремонт около 92 крыш, 18 фасадов, замену окон в около 100 учебных заведениях, а также ремонт и техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов и тому подобное.

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Комментируя результаты работы команды Виталия Кличко за последний год, заместитель председателя КГГА также отметила, что в Киеве уже начат комплекс мер для расширения сети учебных заведений города.

«За последний год нам удалось восстановить 74 дополнительные группы в детских садах, что фактически равняется открытию 12 новых заведений. До первого сентября планируем открыть одну школу на тысячу школьников и 2 новых детсада, построенные за средства города», – добавила она.

Кроме того, по словам Анны Старостенко, благодаря договоренности мэра с немецким правительством, город получил 5 млн евро на восстановление дополнительных групп в детсадах: «Мы уже приступили к внедрению этого проекта и надеемся к 1 сентября открыть несколько таких детсадов. В общем, завершив программы, в Киеве появится более 2 тысяч мест для дошкольников».

В то же время, она подчеркнула, что большинство этих преобразований невозможно осуществить за один год. «За один год реализовать те реформы, которые мы начали – невозможно. Но мы надеемся, что благодаря привлечению бюджетных, донорских средств, инвестиций, а также развития частной инициативы в течение 4-5 лет в столице исчезнет проблема нехватки мест в образовательных учреждениях», – заверила Анна Старостенко.