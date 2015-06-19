В Апелляционном суде в Киеве проводится обыск - СМИ

Об этом "Украинская правда" сообщает со ссылкой на очевидца происшествия, который находится в здании Апелляционного суда.

"Около 9 часов люди в балаклавах со значками СБУ, некоторые с оружием, зашли в помещение Апелляционного суда и пошли наверх. Позже сказали, что ведутся следственные действия, обыски. Все опечатано", - сказал очевидец.

"Обыск якобы проводится у председателя Апелляционного суда Антона Чернушенко", - добавил собеседник издания.

"Говорят, что якобы разрешение на эти мероприятия предоставил Печерский райсуд, якобы судья Волкова", - добавил очевидец.

Читайте такжеСБУ проводит обыск в UniCredit банке из-за возможного финансирования терроризма клиентами финучреждения

В здание никого не пускают, некоторых сотрудников выпускают. Издание отметило, что пытается получить комментарий в СБУ, однако телефоны пресс-службы не отвечают.

Напомним, ранее следователи прокуратуры Киева проводили обыск в помещении Окружного административного суда города. Изымались техника, документы, оригиналы решений.