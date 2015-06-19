В киевском метро до сих пор 40% пассажиров ездят по жетонам

Многие пассажиры, несмотря на предлагаемые скидки, все равно пользуются жетонами / Фото УНИАН

Средний доход Киевского метрополитена от одного пассажира сейчас составляет 3,26 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский в комментарии журналистам относительно финансового состояния предприятия и его нынешних возможностей после повышения стоимости проезда до 4 грн.

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«4 грн - это громко сказано, потому что средний доход от одного платного пассажира у нас на уровне 3,26 грн - 3,30 грн. Потому что очень широкая сеть тарифная: можно ездить как по 4 грн, так и по 3,50 и по проездным билетам на 62 поездки, где стоимость одной (поездки) составляет 3,06 грн. Поэтому средняя поездка - 3,26 грн», - сказал Брагинский.

Между тем, по его словам, даже такое повышение все же дает возможность предприятию хотя бы «реанимировать» то, что долгое время не было возможности ремонтировать.

«Это не покрывает все расходы предприятия. Предприятие остается убыточным и не может проводить, например, замену эскалаторов, которые у нас отработали более 50 лет, но это дает возможность поддерживать все в техническом, нормальном состоянии», - прокомментировал руководитель метрополитена.

Он также сказал, что, несмотря на внедрение новых способов оплаты за проезд, от использования традиционных жетонов метрополитен отказаться пока не может.

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«Я был убежден, что, когда мы введем такую широкую сеть тарифов, после введения пластиковых карточек на количество поездок, пополняя которую, пассажир получает дисконт, я был уверен, что пассажиры сами откажутся от жетонов. Но, к сожалению, у нас остается около 40% пассажиров, которые ездят по жетонам», - отметил Брагинский.

Как сообщал УНИАН, с 7 февраля в Киеве вдвое повысилась стоимость разовой поездки в метро - с 2 до 4 грн. При использовании пластиковой бесконтактной карточки стоимость при перевозках в метро теперь составляет: 1-9 поездок - по 4 грн, 10-19 поездок - 3,9 грн, 20-29 поездок - 3,8 грн, 30-39 поездок - 3,7 грн, 40-49 поездок - 3,6 грн, 50 поездок - 3,5 грн.