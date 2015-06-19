В столичном метро презентовали систему оплаты проезда банковской картой (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня эту систему расчета пассажиров презентовали инициаторы, исполнители и инвесторы проекта, который реализовывался в рамках программы «Smart City».

Участие в презентации приняли, в частности, первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский, а также представители партнеров проекта: председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный, гендиректор представительства MasterCard Europe в Украине и Молдове Вера Платонова и другие.

Чтобы оплатить проезд картой MasterCard, ее необходимо просто поднести к турникету с оборудованным на нем считывающим устройством (по виду это желтого цвета коробочка на турникете - УНИАН). С карты автоматически будет снята сумма, соответствующая стоимости проезда, - 4 грн.

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Такими специальными устройствами оборудованы турникеты на центральных и наиболее загруженных станциях метро: «Крещатик», «Театральная», «Золотые ворота», «Площадь Льва Толстого», «Майдан Незалежности», «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Дворец спорта», «Арсенальная», «Университет», «Политехнический институт», «Шулявская», «Олимпийская», «Дворец Украина», «Лукьяновская», «Кловская» и «Печерская».