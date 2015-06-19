В центре Киева неизвестные разбили емкость с ртутью, проводится эвакуация - СМИ
16:46, 19 июня 2015Киев
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В центре Киева на улице Артема неизвестные разбили емкость с ртутью. Инцидент произошел в одном из магазинов столицы.
На место происшествия выехали спасатели / joinfo.ua
Об этом сообщает Коррепсондент.net со ссылкой на очевидца.
По его данным, магазин закрыт, идет эвакуация сотрудников. Здание окружено сотрудниками правоохранительных органов.
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В свою очередь, в пресс-службе ГСЧС подтвердили, что по факту выброса ртути на место происшествия выехали спасатели. Все детали инцидента выясняются.
Как отмечается, более подробная информация будет предоставлена после получения результатов проверки.
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