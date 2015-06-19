Отныне в Киеве можно отслеживать онлайн ремонты домов, больниц и школ
Сегодня в столице заработала онлайн-карта со всеми ремонтами, которые проводятся за бюджетные средства.
Об этом сообщили активисты "Антикоррупционного штаба Киева", передает "Украинская правда". Киев".
На карте обозначены все объекты, на которые выделялись деньги столичного бюджета для осуществления ремонта за последний год.
Всего на карте обозначено 1 тысячу 393 объектов жилой и социальной инфраструктуры: садиков, школ, жилых домов.
По информации "Антикоррупционного штаба Киева", в прошлом году в Киеве должны были отремонтировать 657 жилых домов (47% бюджета, выделенного на ремонт жилой и социальной инфраструктуры) и 642 садиков и школ (46% средств).
Наиболее распространенным типом ремонтных работ является ремонт фасадов зданий и установка новых окон.
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Активисты надеются, что благодаря информации, размещенной на карте, киевляне смогут проконтролировать выполнение и качество ремонта или сообщить о возможных переплатах или хищениях бюджетных средств.
Отдельно на карте есть информация, куда можно пожаловаться в случае выявления несоответствия средств, выделенных на ремонт, и фактически выполненных работ.