Отныне в Киеве можно отслеживать онлайн ремонты домов, больниц и школ

Онлайн-карта с ремонтами домов, больниц и школ

Об этом сообщили активисты "Антикоррупционного штаба Киева", передает "Украинская правда". Киев".

На карте обозначены все объекты, на которые выделялись деньги столичного бюджета для осуществления ремонта за последний год.

Всего на карте обозначено 1 тысячу 393 объектов жилой и социальной инфраструктуры: садиков, школ, жилых домов.