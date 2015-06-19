Спасатели ликвидировали разлив ртути в центре Киева

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Спасателями КГГА было собрано 200 г ртути", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, посетители и работающий персонал были эвакуированы, проведена демеркуризация помещений.

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В пресс-службе отметили, что на данный момент супермаркет закрыт, работа будет возобновлена после проверки санэпидемстанции.

Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в помещении супермаркета в центре Киева на улице Артема неизвестные разбили емкость с ртутью.