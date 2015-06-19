Святошинский район получил городской кубок за наибольший вклад в благоустройство

Кубок по благоустройству председателю Святошинской райгосадминистрации Ильи Колчане вручил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, открывая новую спортивную площадку на территории сквера на проспекте Победы.

«В этом году мы изменили критерии оценки районов в сторону прозрачности и открытости, пять простых факторов влияли на определение победителя: выполнение обращений жителей в контакт-центр 15-51, оснащение работников Жэков спецодеждой, размещение информационных досок на подъездах домов, выполнение замечаний по результатам объездов района, которые осуществлял лично Киевский городской председатель Виталий Кличко, а также плановые работы в рамках месячника. В совокупном количестве баллов по этим критериям комиссия признала работу Святошинского района лучшим во время весеннего двухмесячника», – поздравляя район, отметил заместитель председателя КГГА.

Он подчеркнул, что именно в Святошино все коммунальщики «одеты» в новую спецодежду. За период двухмесячника в районе открыли две новые скверы.

«Святошинский район победил впервые, и этим кубком мы, прежде всего, оцениваем работу коммунальных служб и поощряем лучших. Сегодня мы также открываем новую спортивную площадку для жителей, продолжая выполнять работы по благоустройству домов и дворов, запланированных на уже на ближайшие месяцы», – сообщил он.