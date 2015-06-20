Здание Апелляционного суда до сих пор блокируют силовики, глава учреждения не выходит на связь

В Апелляционном суде Киева несколько десятков вооруженных неизвестных уже сутки блокируют здание, с головой АС Антоном Чернушенко нет связи.

Об этом "Украинской правде" сообщил сын главы АС Дмитрий Чернушенко, который находится под зданием суда.

"Вчера около 9 утра неизвестные вооруженные люди в камуфляже с неизвестными обозначениями, какими" черепами", зашли в здание Апелляционного суда, заблокировав его работу. Комментариев они никаких не дают, на основании чего, в рамках дела здесь находятся - неизвестно, на контакт не идут. Что там происходит - неизвестно. Со своим отцом связаться никто из семьи не может - пока он находится в заблокированном здании", - заявил сын Чернушенко.

Он также отметил, что "ночью эти люди выносили из здания пустые бутылки из-под алкоголя и коробки из-под пиццы".

По его словам, выйти с периметра территории он не может, поскольку "ограждение вокруг также блокируют".

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Также сын Чернушенко отметил, что о ситуации сообщил в милицию, однако безрезультатно: "Мы вызвали милицию, получили подтверждение, что вызов принят, но в течение 1,5 часа ни один наряд милиции сюда не прибыл".

Как известно, 19 июня в помещение Апелляционного суда на ул. Соломенской зашли люди в балаклавах со значками СБУ, некоторые с оружием.

"Позже сказали, что ведутся следственные действия, обыски. Все опечатано", - сообщил очевидец.

Сообщалось, что обыск якобы проводится у главы Апелляционного суда Антона Чернушенко.

"Говорят, что якобы разрешение на эти цели предоставил Печерский райсуд, якобы судья Волкова", - добавил очевидец.

В СБУ комментарий по этому поводу получить не удалось - телефоны не отвечали. По состоянию на 10:35 20 июня связаться с пресс-центром СБУ также не удалось.