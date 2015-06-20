Охрану порядка в Киеве во время сегодняшних акций обеспечат около полутысячи милиционеров

Киевская милиция призывает жителей и гостей столицы к соблюдению правопорядка во время массовых акций в субботу в центральной части города.

Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции, утоняя, что сегодня в Печерском районе пройдут мероприятия с массовым участием граждан.

Согласно сообщению, охрану общественного порядка будут обеспечивать около полутысячи работников столичной милиции.

Читайте такжеСБУ не допустила попытку проведения в Киеве проплаченных псевдопротестных акций

"Правоохранители призывают киевлян и гостей столицы не нарушать требования действующего законодательства, вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, с пониманием относиться к работе правоохранительных органов и способствовать работникам милиции в выполнении их функций по охране правопорядка", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в связи с 74-й годовщиной начала Великой Отечественной войны 20 июня в Киеве общественные организации планировали в центре Киева шествие и возложение цветов к Мемориалу Вечной славы.