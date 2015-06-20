В Пирогово начался Международный фестиваль "Країна мрій"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, в течение двух дней посетители смогут слушать украинскую музыку, принять участие в многочисленных мастер-классах по народным ремеслам, Университете мечтаний, книжной ярмарке, попробовать блюда национальной кухни, стать свидетелями фестиваля воздушных шаров и множества других мероприятий.

Официально открыли фестиваль министр культуры Вячеслав Кириленко, вдохновитель "Країни мрій" и музыкант Олег Скрипка, писатель и издатель Виталий Капранов, соучредитель и координатор общественной инициативы "КримSOS" Тамила Ташева, организатор фестиваля воздушных шаров Сергей Схалько и организатор площадки здорового образа жизни Дмитрий-Александр Агулов.

По словам Скрипки, нынешняя "Країна мрій" собрала около 40 интеллектуально-развлекательных площадок и может стать одним из крупнейших фестивалей Восточной Европы. Музыкант отметил, что идея провести "Країну мрій" у Пирогово принадлежала Минкульту.

Читайте такжеК Международному Дню друзей в Киеве состоится Фестиваль борща и кулешаСкрипка добавил, что благодаря фестивалю воздушных шаров "Монгольфьерия", который стал определяющей чертой нынешнего действа, "Країна мрій" "вышла в третье измерение".

Сегодня ценителей украинской музыки ждут вечернее выступление известных групп "Бумбокс", "ТНМК", "Орест Лютый", "The Doox" и других исполнителей.

Украшением второго дня "Країни мрій" станут песни в исполнении "Піккардіської терції", групп "Вопли Водоплясова", "Жадан и Собаки", ONUKA и др.

Фестиваль продлится до полуночи воскресенья, 21 июня.