В Киеве возле двух отделений "Сбербанка России" произошли взрывы - СМИ (фото)

Было подорвано неизвестное устройство у отделение по адресу: ул. А. Ахматовой, 46-А, пишет портал Украина криминальная.

Как сообщают очевидцы, снесены двери, буквы, таблички. Информация о жертвах уточняется. В МВД обьявлен план "кордон", перекрыты улицы Ахматова и Урловская.

Второй взрыв был произведен почти в то же время, на Куреневке.

Один из пользователей Facebook на своей странице отметил: "Попытка подрыва отделения "Сбербанк России" на Куренёвке примерно в час ночи. Безоболочное взрывное устройство. Разрушений нет, так штукатурка и частично стёкла".

Выступлю фронтовым кореспондентом из Киева((Попытка подрыва отделения "Сбербанк России" на Куренёвке примерно в час ноч... Posted by Дмитрий Витов on Sunday, June 21, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что 28 мая в Киеве на Оболони поздно вечером в магазине Roshen произошел взрыв. Как сообщил УНИАН Александр Терещук, который вместе с правоохранителями прибыл на место события, "судя по повреждениям какого-то использования оружия не обнаружено, скорее всего кто-то бросил предметы, походие на петарду".