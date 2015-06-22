МВД подтвердило информацию о ночных взрывах возле "Сбербанка России" в Киеве, жертв нет

Об этом сказано в сообщении ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

"В начале второго часа ночи в киевскую милицию поступили два вызова. Очевидцы сообщали о взрывах в Дарницком и Оболонском районах. Проводятся мероприятия по установлению лиц,причастных к этим событиям", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, от срабатывания неизвестных предметов незначительные повреждения получили здания, в которых находятся филиалы финансового учреждения. Взрывной волной повреждены входные двери, окна, вывеска с названием банка.

Читайте такжеВ Киеве возле двух отделений "Сбербанка России" произошли взрывы - СМИ (фото)Жертв и пострадавших в результате срабатывания неизвестных устройств нет.

На месте событий работают специалисты взрывотехнической лаборатории. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей, осматривают прилегающую территорию на наличие камер видеонаблюдения.

Следственными отделами Дарницкого и Оболонского районных управлений ГУМВД Украины в городе Киеве решается вопрос о возбуждении уголовных производств.