Милиция назвала взрывы возле отделений "Сбербанка России" хулиганством

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, сегодня ночью в течение пяти минут на спецлинию «102» поступили два одинаковых сообщения о взрывах возле отделений банка в Дарницком и Оболонском районах столицы.

От срабатывания неизвестных предметов незначительные повреждения получили здания, в которых находятся филиалы банка. В результате взрывной волны повреждены входные двери, окна, вывески с названием банка.

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Жертв и пострадавших в результате срабатывания неизвестных устройств нет.

На месте событий работают специалисты взрывотехнической лаборатории. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают возможных свидетелей, осматривают прилегающую территорию на наличие камер видеонаблюдения.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.

Уголовные производства открыты по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).