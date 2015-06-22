По предварительным данным, у "Сбербанка России" в Киеве взорвались дымовые шашки с гвоздями и шурупами - МВД
12:21, 22 июня 2015Киев
1591
Скорее всего, у отделений "Сбербанка России" взорвались дымовые шашки с накрученными на них гвоздями и шурупами.
Взорвались дымовые шашки с накрученными на них гвоздями и шурупами / Фото УНИАН
Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил помощник начальника ГУ МВД в Киеве Алексей Исаев.
"Тип устройства сейчас устанавливается, но, скорее всего, это было типа дымовой шашки, на которую накручены всякие предметы типа гвоздей, шурупов и так далее", - заявил Исаев.
Читайте такжеМВС подтвердило информацию о ночных взрывах возле "Сбербанка России" в Киеве, жертв нетНапомним, взрывы у двух отделений "Сбербанка России" прогремели сегодня ночью. Жертв и пострадавших нет, отделения банка получили незначительные повреждения.
Ночью у двух отделений "Сбербанка России" в Дарницком и Оболонском районах Киева прогремели взрывы, милиция квалифицировала дело как хулиганство.
Подрыв двух отделений Сбербанка России в столице в милиции назвали хулиганством
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter