По предварительным данным, у "Сбербанка России" в Киеве взорвались дымовые шашки с гвоздями и шурупами - МВД

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил помощник начальника ГУ МВД в Киеве Алексей Исаев.

"Тип устройства сейчас устанавливается, но, скорее всего, это было типа дымовой шашки, на которую накручены всякие предметы типа гвоздей, шурупов и так далее", - заявил Исаев.

Читайте такжеМВС подтвердило информацию о ночных взрывах возле "Сбербанка России" в Киеве, жертв нетНапомним, взрывы у двух отделений "Сбербанка России" прогремели сегодня ночью. Жертв и пострадавших нет, отделения банка получили незначительные повреждения.

Ночью у двух отделений "Сбербанка России" в Дарницком и Оболонском районах Киева прогремели взрывы, милиция квалифицировала дело как хулиганство.