Ночью в Киеве прогремели взрывы у "Сбербанка России" (фоторепортаж, видео)
13:06, 22 июня 2015Киев
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Жертв и пострадавших нет, отделения банка получили незначительные повреждения.
Взрывы у двух отделений "Сбербанка России" прогремели в Киеве сегодня ночью. Жертв и пострадавших нет, отделения банка получили незначительные повреждения.
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Милиция квалифицировала дело как хулиганство.
Подрыв двух отделений Сбербанка России в столице в милиции назвали хулиганством
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