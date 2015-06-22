Ночью в Киеве прогремели взрывы у "Сбербанка России" (фоторепортаж, видео)

13:06, 22 июня 2015
Киев
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Жертв и пострадавших нет, отделения банка получили незначительные повреждения.

Взрывы у двух отделений "Сбербанка России" прогремели в Киеве сегодня ночью. Жертв и пострадавших нет, отделения банка получили незначительные повреждения.

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Милиция квалифицировала дело как хулиганство.

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