Ночью в Киеве прогремели взрывы у "Сбербанка России" (фоторепортаж, видео)

Жертв и пострадавших нет, отделения банка получили незначительные повреждения.

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