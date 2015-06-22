В Киеве из-за крупного ДТП остановилось движение на мосту Патона (фото)
13:51, 22 июня 2015Киев
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Произошло столкновение трех автомобилей, из-за аварии движение в сторону правого берега столицы практически полностью остановилось.
На месте уже работают сотрудники ГАИ / Facebook
Об этом сообщают киевляне в соцсетях.
В частности, известно, что участниками ДТП стали сразу три автомобиля, столкновение было лобовым. В социальных сетях также сообщают о якобы четверых пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии.
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На месте уже работают сотрудники ГАИ.
При этом движение в сторону правого берега столицы почти полностью остановилось, машины едут по мосту со скоростью 2 км/час.
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