В Киеве из-за крупного ДТП остановилось движение на мосту Патона (фото)

Об этом сообщают киевляне в соцсетях.

В частности, известно, что участниками ДТП стали сразу три автомобиля, столкновение было лобовым. В социальных сетях также сообщают о якобы четверых пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии.

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На месте уже работают сотрудники ГАИ.

При этом движение в сторону правого берега столицы почти полностью остановилось, машины едут по мосту со скоростью 2 км/час.