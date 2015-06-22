В столице внедрят автоматизированную информационную систему управления имуществом Киева

Для совершенствования механизма управления имуществом территориальной общины Киева, обеспечения прозрачности и открытости деятельности структурных подразделений в Киевской городской государственной администрации создали рабочую группу по вопросам внедрения и эксплуатации автоматизированной системы «Информационная система управления имуществом города Киева».

Соответствующее распоряжение подписал Виталий Кличко.

«Сейчас городские информационные базы данных имущества в столице создаются по ведомственному принципу. При этом процессы сбора, требования к их структуре, составу и качеству практически не координируются. Данные регистрируются с использованием различных материалов, систем классификации и форматов обмена, программно-технологических средств и методов сбора и обработки. Такая нескоординированная деятельность затрудняет, а иногда и делает невозможным обеспечение эффективности, прозрачности и координации управленческих процессов и интеграции информационных данных. Используя автоматизированную систему, мы сможем решить эти проблемные вопросы и обеспечить результативное управление имуществом и удовлетворение растущих потребностей по доступу к информации», – объяснил заместитель председателя КГГА.

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По его словам, внедрение автоматизированной системы «Информационная система управления имуществом города Киева» позволит в автоматизированном режиме эффективно накапливать и использовать информационные данные об:

- объектах нежилого фонда и их характеристиках, состоянии их использования;

- арендной плате и результатах финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий;

- помещениях, подлежащих приватизации;

- поступлениях в бюджет города от аренды;

- градостроительной деятельности и документации;

- кадастровом плане земельных участков;

- планировочных ограничениях и функциональном зонировании генерального плана г. Киева;

- внешних границах прибрежных защитных полос объектов водного фонда;

- программе развития зеленой зоны столицы;

- программе экономического развития столицы;

- учреждениях здравоохранения и учреждениях образования;

- историко-культурных достопримечательностях;

- состоянии оформления долевого участия;

- установке и демонтаже рекламных средств.

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«Механизм этой системы способен оперативно отражать информацию, обобщая или наоборот разделяя имеющиеся информационные ресурсы согласно запросу и по необходимости. Также предусмотрена возможность учета и контроля за правомерностью использования объектов коммунальной собственности», – отметил Михаил Радуцкий.