Масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве произошло из-за утреннего дождя - подробности аварии (фото)

В масштабном ДТП, которое произошло в Киеве на мосту Патона в понедельник, 22 июня, пострадали, по меньше мере, три человека. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. У мужчины политравма, обширная кровопотеря, за его жизнь ведут борьбу реаниматологи.

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Предварительно, авария произошла из-за выезда на встречную полосу одного из автомобилей. В результате столкнулись Daewoo Nexia, Skoda Octavia и Honda Accord. На место ДТП прибыли спасатели ГСЧС и несколько бригад "скорых".

В результате ДТП образовалась огромная пробка – в направлении правого берега мост оказался практически парализован. Предварительной причиной ДТП, по информации издания, является превышение скорости в условиях дождя.