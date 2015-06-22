Масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве произошло из-за утреннего дождя - подробности аварии (фото)
СМИ сообщают, что в аварии пострадали три человека, один из которых находится в критическом состоянии.
В масштабном ДТП, которое произошло в Киеве на мосту Патона в понедельник, 22 июня, пострадали, по меньше мере, три человека. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии. У мужчины политравма, обширная кровопотеря, за его жизнь ведут борьбу реаниматологи.
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Предварительно, авария произошла из-за выезда на встречную полосу одного из автомобилей. В результате столкнулись Daewoo Nexia, Skoda Octavia и Honda Accord. На место ДТП прибыли спасатели ГСЧС и несколько бригад "скорых".
В результате ДТП образовалась огромная пробка – в направлении правого берега мост оказался практически парализован. Предварительной причиной ДТП, по информации издания, является превышение скорости в условиях дождя.