В киевском метро теперь можно оплатить проезд с помощью смартфона

На станциях Киевского метрополитена появилась возможность расплачиваться за поездки в столичном метро с помощью смартфона, сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

Согласно сообщению, для оплаты поездок в киевском метро подходят смартфоны на базе Android, оборудованные NFC-чипом и с установленным приложением Privat24.

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«Будущее NFC-платежей не за картами, а за мобильными устройствами, поэтому еще в прошлом году мы предложили уникальное для мирового рынка решение облачных NFC-платежей, когда расплачиваться бесконтактно можно любым смартфоном с NFC-модулем. Только в Украине этой технологией могут пользоваться более двух миллионов пользователей нашего платежного приложения Privat24 и платить с помощью смартфона с любой своей карты или счета», - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления «ПриватБанка» Александра Витязя.

Как отмечается в сообщении, чтобы использовать смартфон как NFC-кошелек для оплаты поездок в метро, нужно установить приложение Privat24, авторизоваться по номеру телефона и подключить свои банковские карты. Для проведения оплаты следует активировать приложение, выбрать бесконтактные платежи и поднести смартфон к считывающему устройству, которым оборудован турникет. При этом с электронного кошелька автоматически будет снята сумма, соответствующая стоимости проезда, – 4 грн.

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«Бесконтактными платежами в Privat24 могут свободно пользоваться владельцы большинства современных смартфонов на базе Аndroid с операционной системой не ниже 4.4 KitKat, прошивка которых позволяет эмуляцию карты (всего 655 моделей)», - отмечают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с 19 июня на 17 станциях метро Киева введена дополнительная система оплаты проезда - с помощью бесконтактной банковской карты MasterCard (с системой PayPass), без необходимости покупать жетон или проездной билет. По словам первого заместителя председателя КГГА Игоря Никонова, такой вид бесконтактного расчета является более удобным, чем покупка жетонов в кассе, а также значительно экономит время пассажиров.