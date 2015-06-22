Кличко решил снова баллотироваться в мэры Киева

Виталий Кличко намерен повторно баллотироваться на пост мэра Киева на выборах в октябре 2015 года.

Об этом он заявил в телепрограмме "Левый берег с Соней Кошкиной", передает LB.ua.

"Да, я собираюсь баллотироваться на осенних выборах", - сказал Кличко, выразив уверенность, что Банковая эти его намерения поддержит.

Как известно, принятый в первом чтении закон о местных выборах предусматривает проведение выборов мэров крупных городов в два тура. Многие эксперты называют эту позицию для Кличко невыгодной, считая, что он может проиграть во втором туре.

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"Я уверен в своей победе даже в том случае, если будет три тура", - парировал Кличко.

Вопрос о формате участия в нынешних местных выборах партии УДАР - совместно с партией "Солидарность" или отдельно - еще обсуждается.

"Решение мы примем чуть позже", - сказал Кличко.