Стали известны подробности ночных взрывов возле отделений "Сбербанка России" в столице (видео)

Правоохранители уже начали по факту происшествия уголовное производство, передает ТСН.

Отметим, что взрывные устройства сработали возле филиалов на Куреневке и Позняках. В результате взрывов, которые прогремели почти одновременно – около часа ночи, люди не пострадали.

На Харьковском массиве взрывной волной снесло двери не только отделения банка, но и прилегающих клиники и местного входа в укрытие.

"Банк под электронной охраной ночью остается. Никого из людей не было. Поэтому никто не пострадал", - рассказал сотрудник охранной фирмы Александр Черный.

Одновременно на Куреневке взрыв особого вреда не нанес - только треснули окна на балконе второго этажа.

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В обоих отделениях банка взрывы произошли почти одновременно, однако сейчас связь между ними правоохранители не установили. Зато уже ищут злоумышленников.

"Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины. Это хулиганство. Сейчас мы ищем все-таки злоумышленников. Мы пока не можем утверждать, что между ними есть связь", - отметили в милиции.