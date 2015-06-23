В Киеве начали ремонты в 300 домах и дворах в рамках специальной городской программы

Планируется выполнить ремонт кровель, фасадов, электросетей, замену и модернизацию лифтов – всего 1,5 тыс. объектов.

Об этом во время проверки качества работ совместно с представителями органов самоорганизации населения сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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«Начинаются работы, и мы вместе контролируем качество их выполнения. Контролировать ремонты в домах лучше, чем жители этих домов, не сможет никто», – обратился к активистам ОСН Петр Пантелеев, – «По городской программе выделено около 100 млн гривен на восстановительные работы. Это значительная сумма, поэтому каждая копейка должна быть использована эффективно и рационально».

В целом в городе Киеве за этот год запланировано отремонтировать более 1500 домов, более 500 дворов и межквартальных проездов.

Во время проверки были осмотрены объекты в Деснянском районе на улице Закревского и на проспекте Маяковского, состоялись встречи с подрядчиками. Заместитель председателя КГГА проверил состояние выполнения работ по восстановлению кровли крыши жилого дома, нового асфальтового покрытия во дворах, качество утепления фасадов.

«Необходимо привлекать людей к контролю за ремонтом и за дальнейшим его сохранением, чтобы уже на следующий день после его завершения стены не были исписаны или обожжены. Граждане сегодня имеют все рычаги для контроля за ремонтными работами и обеспечения порядка в домах, в которых проживают», – отметил заместитель председателя КГГА.