Никонов: "Внедрение инновационных технологий – это и есть реальная борьба с коррупцией"

Кроме того, это позволит открыть общественности все, что делает власть. Об этом интернет-изданию "Новое время" рассказал первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов.

Читайте такжеВ столичном метро презентовали систему оплаты проезда банковской картой (фоторепортаж)

"Мы начали более пристально обращать внимание на разнообразные ИТ-технологии, которые используются в мире. Кроме того, мы создали открытый онлайн-бюджет Smart City. Так, сегодня каждый киевлянин может проконтролировать в онлайн-режиме расход любого распорядителя бюджетных средств", – отметил Игорь Никонов.

Он добавил, что городская власть сделала систему учета всех активов, которой раньше никогда не было, которая является открытой, и любой может увидеть, чем владеет община, что можно взять в аренду и тому подобное. Кроме того, Игорь Никонов отметил, что это является полностью вертикально интегрированной системой учета всех активов департаментов и предприятий.

По словам первого заместителя председателя КГГА, много программ, которые можно назвать Smart City, сегодня уже реализованы или реализуются в ближайшее время.