Владельцы киосков перекрыли трассу возле станции метро Васильковская (фото)

Несколько десятков владельцев МАФов перекрыли движение транспорта около станции метро Васильковская в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента благоустройства КГГА Дмитрий Белоцерковец.

"Мафовики перекрыли движение напротив станции метро Васильковская, таким способом они пытаются получить мораторий на демонтаж, доставляя дополнительный дискомфорт киевлян, уже не только своими незаконными мафами перекрывающими доступ к остановке и на площаде в целом, но и мешая банально движению транспорта", - написал он.

Мафовики перекрыли движение напротив станции метро Васильковская, таким способом они пытаются получить мораторий на демо... Posted by Dmitriy Belotserkovets on 24 червня 2015 р.

Ранее он сообщил, что за ночь столичные власти демонтировали 13 МАФов, а за последние два дня - около 35.

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"После демонтажа первого из 6 незаконных МАФов, началась блокировка техники, а так же были проколоты шины, но помимо этого они еще облили манипулятор бензином (и сейчас это еще происходит!)... как оказалось мы посмели тронуть прокурорские МАФы эпохи Януковича, которые прикрывались какими то решениями судов и попыткой легализации через право собственности, не имея никаких документов на землю и даже приказов на присвоение адресов (а значит доказать, что данные мафы имеют какое либо отношения к этим фиктивным и сделанным через коррупцию документам, они не могут)", - написал он.

За ночь демонтировано 13 МАФов, а в сумме за последнии два дня около 35, но самое интересное нас ждало на ст.м. Василько... Posted by Dmitriy Belotserkovets on 23 червня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, 10 июня около 2:00 на проспекте Бажана возле станции метро «Харьковская» 50 человек перекрыли движение транспорта с требованием прекратить демонтаж МАФов.