У киевской маршрутки на ходу отлетело колесо

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ Киева, инцидент произошел сегодня в 9 утра на перекрестке улиц Милютенко - Курчатова в Деснянском районе.

«У автобуса, который осуществлял перевозку пассажиров во время движения отвалилось заднее правое колесо, после чего выкатилось на проезжую часть», - говорится в сообщении.

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По данным ГАИ, благодаря тому, что транспортное средство двигалось на небольшой скорости, никто из пассажиров не пострадал. Двигавшиеся рядом автомобили также механических повреждений не получили. «Водитель доехал до ближайшей остановки общественного транспорта, где и высадил пассажиров», - добавили в Госавтоинспекции.

Как выяснилось впоследствии, причиной инцидента стали плохо закрученные гайки на колесах, говорится в сообщении.