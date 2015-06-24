В Киеве преступник ограбил банк на 600 тысяч гривен, оставив шоколадку за моральный ущерб

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт Главного управления МВД в Киеве.

Ограбление произошло около 14:20 23 июня.

В банк на улице Борщаговской зашел мужчина в шапке и очках, сразу направившись в кабинет директора отделения. Угрожая предметом, похожим на пистолет, грабитель потребовал деньги из кассы. Добычей злоумышленника стало около 600 тысяч гривен. При этом, он оставил директору шоколадку.

Сотрудники банка вызвали милицию, но к моменту приезда правоохранителей грабитель успел скрыться с места преступления в неизвестном направлении.

В данное время сотрудники МВД проводят необходимые меры, направленные на его задержание.

Открыто уголовное производство по ст.187 ч.3 (Разбой).