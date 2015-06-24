Владельцы МАФов облили бензином эвакуатор коммунальщиков и угрожали его поджечь - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководству столичной милиции с требованием провести служебное расследование относительно бездеятельности правоохранителей во время совершения правонарушений со стороны владельцев МАФов на Васильковской.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы.

"Мы продолжаем очищать Киев от незаконных МАФов. Сегодня ночью убрали 13 МАФов. На станции метро "Васильковская" коммунальным службам оказали большое сопротивление: заблокировали машины департамента благоустройства, прокололи шины, облили эвакуатор бензином и грозились поджечь», - сообщил Кличко.

По его словам, коммунальщики обратились в милицию, однако реакции не было, правоохранители устранились.

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«И я обратился к руководителю столичной милиции с требованием провести служебное расследование относительно бездеятельности правоохранителей, чтобы были приняты соответствующие выводы и меры. Милиционеры, которые не исполняют своих обязанностей, должны быть уволены и привлечены к ответственности. Киевлянам нужна милиция, которая их защищает, профессионально исполняет свои обязанности, а не "крышует" МАФы или занимается вымогательством", - заявил Кличко.