В Деснянском районе Киева городская власть запустила бесплатный маммограф

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения центра, где был введен в эксплуатацию рентгеновский маммографический цифровой комплекс «МАДИС» в Деснянском районе Киева.

«Мы сейчас находимся в Консультативно-диагностическом центре, где недавно был запущен новый маммограф. Количество онкозаболеваний, к сожалению, увеличивается. И женщины старше 40 лет нуждаются в диагностике, – отметил Виталий Кличко. – Установленный маммограф отвечает всем современным требованиям. Расходные материалы дешевле, обследование происходит быстрее. Этот маммограф дает возможность сразу получить результаты обследования. Для жителей района диагностика проводится бесплатно».

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Мэр рассказал, что маммограф был приобретен и установлен за деньги городского бюджета.

«Я также обратился к руководству диагностического центра, чтобы в случае необходимости рассмотрели возможность обследования в три смены – например, с 8:00 утра до 8:00 вечера, чтобы все, кто нуждается в диагностике, имели возможность оперативно ее получить», – сказал Виталий Кличко.