В Киеве сократили пешеходный режим Крещатика

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации за номером 613, которое подписано сегодня и обнародовано на официальном сайте столичной власти.

Так, главная улица Киева будет перекрыта для движения автотранспорта по субботам с 19.00 до 22.00. В воскресные дни, праздничные и нерабочие дни религиозных праздников движение транспорта будет перекрываться с 8:00 до 22:00.

Читайте такжеАндреевский спуск стал пешеходным, пока - только на праздникиК этому времени действовало распоряжение от 3 марта 2008 г. № 246 "О закрытии движения транспортных средств на вул.Крещатик в субботние, воскресные, праздничные и нерабочие дни религиозных праздников", согласно которому движение по вул. Крещатик перекрывался с 10.00 час. до 22.00 час. в субботние и воскресные дни и с 08.00 до 22.00 в праздничные и нерабочие дни религиозных праздников.

Согласно новому распоряжению, новый пешеходный режим на центральной улице столицы будет действовать до 31 декабря 2015 г.