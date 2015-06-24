Кличко о встречах с Фирташем и Левочкиным в Вене: я много разных людей встречаю

Также он сказал, что не подписывал никаких договоров с олигархом Дмитрием Фирташем. Об этом политик рассказал в интервью изданию Левый берег.

"По поводу Фирташа: никаких соглашений, ни с какими олигархами я никогда не подписывал", - ответил Кличко на вопрос, подписывал ли он договор о партнерстве с Петром Порошенко до встречи в Вене или после.

По словам Кличко, формальным поводом для той встречи стал день рождения его младшего брата, который пребывал тогда в тренировочном лагере в Австрии.

Читайте такжеКличко решил снова баллотироваться в мэры Киева"Я приехал поздравить брата ... По дороге к брату я встретил очень многих людей ... Я вообще много разных людей встречаю. А в тот раз, у брата в тренировочном лагере, встретил даже бывшего депутата ВР от "Батькивщины", - ответил Кличко на серию вопросов о возможной встрече с Фирташем и Левочкиным.

При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, соврал ли Левочкин в суде под присягой, когда сказал, что встречался с Кличко в Вене.

"Я встречаюсь со всеми политиками, независимо от их взглядов, партий. Диалог должен быть со всеми", - ответил мэр Киева.