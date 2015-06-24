Кличко уверен в своей победе на выборах "даже в три тура"

Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег.

"Я уверен в своей победе, даже если будет три тура", - ответил он на вопрос.

Кличко сказал, что ему не нравятся спекуляции по поводу двух туров.

"Мне не очень нравятся спекуляции на эту тему. Вы знаете, очень интересно, ко мне приходят мои знакомые и говорят: «Виталий, если будет два тура выборов ты проигрываешь». «Хорошо, - говорю, - а кому?" Не могут ответить", - сказал мэр Киева.

Читайте такжеКличко о встречах с Фирташем и Левочкиным в Вене: я много разных людей встречаюТакже Кличко отрицает переговоры с президентом об обмене отставки Валентина Наливайченко с поста главы СБУ на проведение местных выборов в один тур и пост прокурора Киева.

"Для меня было удивительно, что многие уважаемые мною средства массовой информации подхватили эту утку и начали тиражировать", - сказал он.