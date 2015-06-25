Кличко заявил, что приоритетом городской власти является превращение Киева в технологический город

Главным приоритетом городской власти является превращение Киева в технологический город. Соответствующие процессы уже запущены. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил в интервью изданию «Левый берег».

По словам городского главы, власть работает над внедрением ряда современных высокотехнологичных проектов. В Киеве уже работают электронный бюджет и программа «Питьевая вода из-под крана» на Оболони.

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«Мы – один из первых городов в Украине, где открыт документооборот, мы сделали прозрачным бюджет. Ранее о спекуляции относительно бюджета, нерационального расходования средств не говорил только ленивый, но сегодня все поступления в казну, а также все расходы – публичные. База – в открытом доступе, и есть возможность у общины, журналистов, общественных активистов все мониторить. Более того, этот процесс невозможно повернуть вспять, – подчеркнул Кличко. – Из главных приоритетов: сделать город Киев системным, технологическим. Соответствующие процессы уже запущены».

Мэр отметил, что недавно на Оболони начала работу современная станция по очистке воды.

«У нас воду до сих пор очищают по старым технологиям – хлором, а мы внедряем новые, которые используют во всем цивилизованном мире. Проект на Оболони – первый, но в дальнейшем мы планируем распространить опыт буквально в каждый дом города Киева», – подчеркнул Кличко.