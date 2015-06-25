Власти Киева намерены поддерживать успешные предприятия и стимулировать создание новых

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время расширенного заседания Совета директоров предприятий, учреждений и организаций Киева.

Виталий Кличко осмотрел стенды предприятий Киева и пообщался с предпринимателями. Мэр подчеркнул, что государство должно стимулировать развитие предпринимательства и применить все механизмы для упрощения ведения бизнеса.

«Мы должны поддерживать успешные производства и стимулировать создание новых, ведь это – и рабочие места, и налоги в бюджет города», – подчеркнул городской голова.

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«Только что пообщался с представителями предприятий. В Киеве их более 700 и, к сожалению, тенденция последних лет – падение производства и сокращение рабочих мест. Мы понимаем, что экономическая ситуация очень сложная, и общались о том, каким образом найти выход и поддерживать киевских производителей. Поддержка городской власти должна быть обязательно», – подчеркнул Виталий Кличко.

По словам городского головы, один из ключевых вопросов – организация производства конкурентоспособной продукции.

«Мы живем в рыночных условиях, и главным критерием успешного товара является высокое качество по конкурентной цене», – отметил Виталий Кличко, выступая перед предпринимателями.

Кроме того, во время совещания Виталий Кличко подписал соглашение об объединении усилий городской власти и бизнеса по развитию внутреннего рынка, целью которой является координация действий между городской властью и предпринимателями относительно дальнейшего развития внутреннего рынка, введения ключевых механизмов и инструментов поддержки местного производителя для устойчивого экономического развития города Киева.