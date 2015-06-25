В Святошинском районе проинспектировали ход реконструкции школы №140

Благодаря личному содействию мэра Киева Виталия Кличко средняя школа №140 на вул. Львовской будет достроена. Работы начаты еще в 2006 году, но в 2010-м были приостановлены из-за отсутствия средств. Об этом во время инспекции реконструкции учебного заведения с достройкой сообщил заместитель председателя КГГА Павел Рябикин.

Стоит отметить, что из-за халатности предыдущей власти, не были проведены работы по консервации объекта, что привело к разрушению уже построенного.

«Позиция мэра Виталия Кличко однозначна – выполнить максимальный объем работ до начала нового учебного года, чтобы как можно больше детей смогли учиться в обновленных помещениях. К 1 сентября мы планируем завершить первый этап реконструкции с достройкой школы №140 и перевести в новый корпус около 300 учеников. Вторым этапом станет реконструкция старого корпуса школы, где дети учатся сейчас, а также возведение бассейна, 2-х спортивных залов», – сказал Павел Рябикин.

Он добавил, что в Святошинском районе существует проблема с обеспечением жителей учебными заведениями, а завершение реконструкции СОШ №140 поможет снять социальную напряженность и создаст современные условия обучения детей.

«Кроме бассейна, школа будет иметь все условия для обучения детей с физическими недостатками. Также будет установлено новое оборудование, классы оснащены интерактивными досками, компьютерные классы – современными компьютерами», – подытожил заместитель председателя КГГА.

Справка

Строительство разделено на два пусковых комплекса. Первый на 304 ученика – введут в эксплуатацию к 1 сентября, второй – в 2017 году.

Первый пусковой комплекс, рассчитанный на 304 ученика и предусматривает достройку четырехэтажного здания и пристройку дворовой башни общей площадью 4 951,0 кв. м., в которые входят учебные классы, кухня, помещение столовой, читальный и актовый залы и другие. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – август 2015 года.

Второй пусковой комплекс общей площадью 5 925,0 кв. м. рассчитан на 400 учеников и предусматривает реконструкцию с частичным демонтажем существующего здания и строительство спортивного комплекса, в который входят бассейн, 2 спортивных зала, учебные классы и прочее.