КГГА привлекла внебюджетные средства для ремонта детских садов столицы

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время подписания Соглашения о сотрудничестве между КГГА и Украинским фондом социальных инвестиций по внедрению второй фазы Проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры».

Соглашение предусматривает поддержку внутренне перемещенных лиц из зоны конфликта на востоке Украины путем восстановления социальной инфраструктуры, необходимой для воспитания детей дошкольного возраста.

Виталий Кличко подчеркнул, что этот проект реализуется совместно с правительством Германии.

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«Я обратился к правительству Германии, и они согласились предоставить средства для развития социальной инфраструктуры в Украине. Было выделено 5 млн евро. Почти 90% от этой суммы пойдет на ремонт и реконструкцию дошкольных учебных заведений в городе Киеве, а именно – на восстановление дополнительных групп в детсадах города. Мы благодарны правительству Германии за такую помощь», – подчеркнул мэр Киева.

По его словам, это крайне важно, поскольку детские сады столицы перегружены, а в очереди находится 14 тысяч детей, вне очереди в столице уже приняли почти 3 тысячи детей переселенцев из зоны АТО.

Первой волной проекта предусмотрено восстановление 15 групповых помещений на 300 мест в 4 детских садах. По одному заведению в Деснянском и Подольском районах и два - в Дарницком районе.

«Мы сегодня подписываем Соглашение в детском саду «Вселенная», который будет отремонтирован. Это даст возможность уже с 1 сентября принять дополнительно 120 детей», – подчеркнул Виталий Кличко. Мэр Киева также добавил, что в целом на эти средства в столице планируется дополнительно открыть 2 тыс. мест в отремонтированных садиках.

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В свою очередь директор немецкого банка KFW Гуннар Вельцхольц отметил, что средства будут предоставляться непосредственно подрядчикам, которые будут выполнять ремонтные работы. По его словам, немецкая сторона будет контролировать, чтобы деньги использовали прозрачно.

Со своей стороны исполнительный директор Украинского фонда социальных инвестиций Виктор Мирошниченко отметил, что Фонд благодарен столичной власти за ее усилия и немецкому правительству за средства, поскольку сегодня крайне важно создавать дополнительные места в садиках, в которых нуждаются как переселенцы, так и жители Киева.

«Мы надеемся оперативно выполнить все необходимое, чтобы как можно больше детей имели возможность посещать детские сады», – добавил он.

На основе конкурсного отбора будут реализовываться микропроекты по восстановлению социальной инфраструктуры. С подписанием Соглашения будет создан Киевский городской наблюдательный совет, который осуществит отбор победителей. Определение детсадов, которые будут включены в программу, будет происходить путем проведения конкурса среди проектов, поданных инициативными группами. В состав этих групп вошли члены коллективов учреждений, родители, жители прилегающих к учреждениям территории, а также внутренне перемещенные лица из Крыма и зоны АТО. Конкурс был начат 9 июня, уже подана 41 заявка.