На Троещине сожгли эвакуатор коммунальщиков, которые демонтировали МАФы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевского городского председателя, это произошло на улице Бальзака (Троещина). Мэр города Виталий Кличко, приехавший днем на место происшествия, пообещал не прекращать демонтаж незаконно установленных МАФов и отметил, что те, кто "крышует" эти МАФы, препятствует этим работам коммунальных служб и поджигает технику подрядчиков, должны быть привлечены к ответственности.

Читайте такжеВладельцы МАФов путем шантажа требуют вернуть свои киоски - Кличко

Мэр отметил, что ежедневно работники благоустройства получают угрозы, а "коммунальной технике прокалывали колеса, обливали машины бензином и угрожали физической расправой работникам благоустройства. "Сегодня же ночью подожгли эвакуатор, который вывозил демонтированные МАФы", - сказал Виталий Кличко.