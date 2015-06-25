Кличко пригрозил привлечь к ответственности тех, кто "крышует" незаконные МАФы

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко журналистам после осмотра эвакуатора, который ночью сожгли неизвестные.

«Война с МАФами продолжается. В прошлом месяце мы демонтировали 300 незаконных киосков, в июне – уже 350. Ежедневно работники благоустройства получают угрозы; бандиты, которые «крышуют» киоски, терроризируют работников коммунального предприятия и подрядчиков. Буквально вчера и я обращался по этому поводу к милиции – коммунальной технике прокалывали колеса, обливали машины бензином и угрожали физической расправой работникам благоустройства. Сегодня же ночью подожгли эвакуатор, который вывозил демонтированные МАФы», – отметил Виталий Кличко.

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Мэр подчеркнул, что обращается в милицию для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в незаконных действиях.

«Все, кто задействован в «крышевании» МАФов и нарушает закон, должны быть привлечены к уголовной ответственности. У меня был разговор с руководством столичной милиции, чтобы правоохранители эффективно выполняли свои обязанности, как того ожидает община города», – сказал Виталий Кличко.

Городской голова отметил, что власти столицы делают все для того, чтобы малый бизнес в столице развивался, но исключительно на законных основаниях.

«Те МАФы, которые находятся в красных зонах, не имеют разрешительных документов, не платят паевой взнос – будут демонтированы! Компромиссов здесь не может быть! У нас хватит сил навести порядок в городе. Киев будет городом парков и скверов, а не базаров и МАФов», – подчеркнул мэр.

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Виталий Кличко добавил, что городские власти перед каждым демонтажем незаконного МАФа предупреждают владельца о том, что он может самостоятельно демонтировать свой киоск, который не имеет разрешительных документов.

«Мы никогда не проводим демонтаж МАФов, которые размещены в соответствии с комплексной схемы и оплатили паевое участие. Те, кто работает, не имея разрешений и платит за «крышевание» криминала, будут демонтированы», – подчеркнул Виталий Кличко.