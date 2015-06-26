В День крымскотатарского флага в Киеве развернут несколькометровое знамя

Как сообщает Радио Свобода, в 19 часов вечера в парке имени Тараса Шевченко развернут самый большой в Украине крымскотатарский национальный флаг. На празднике ожидают выступления руководства Меджлиса крымскотатарского народа, проведение детских конкурсов и автопробега.

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На днях ко Дню крымскотатарского флага украинские волонтеры также сняли видеоролик «Два флага – единая страна», что символизирует единство украинского и крымскотатарского народов.

Оккупационная российская власть трижды отказывала в проведении мероприятий ко Дню крымскотатарского флага 26 июня в Симферополе. Поэтому Меджлис попросил крымских татар на полуострове отметить этот день, подняв национальный флаг у себя дома или прикрепив на автомобили.

Символом флага крымских татар есть знак – тамга золотистого цвета на голубом фоне. День крымскотатарского флага начали отмечать с 2009 года.