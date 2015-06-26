В Киеве объявили штормовое предупреждение

Киевская городская государственная администрация на пятницу, 26 июня, объявила штормовое предупреждение в связи с резкими порывами ветра.

Как сообщили в КГГА, по информации Укргидрометцентра, в пятницу в Киеве и Киевской области утром и днем ожидаются сильные дожди и ветер.

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"В связи с активизацией циклона, движущегося на Киев с юго-востока, утром и днем 26 июня ожидается осложнение погодных условий. Сегодня в столице ожидаются сильные грозовые дожди и усиление ветра до 15-20 м/с. В области местами очень сильные ливни", - говорится в сообщении.

Киевлян просят в случае падения деревьев, веток, травмирования людей информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.