В Киевсовете предлагают запретить делать из квартир магазины и мастерские без согласия всех соседей

Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала проект решения, согласно которому переводить жилые помещения в нежилые после его принятия можно будет только с согласия всех соседей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Согласно проекту решения, разработано Положение, которое предусматривает перевод жилых помещений в нежилые путем изменения основных технико-экономических показателей и реконструкции таких объектов (квартир и домов).

Согласно правам, которые были внесены членами постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма и депутатами, Положение будет применяться как для первых и вторых этажей, так и для мастерских и творческих союзов, которые расположены на верхних этажах жилых домов.

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Также отныне, собственник, имеющий намерение перевести жилое помещение в нежилое должен представить в Департамент градостроительства и архитектуры не только копию о праве собственности, схему местоположения земельного участка, кадастровую справку, фото фиксацию и градостроительный расчет, но еще и документ, свидетельствующий о даче согласия всеми собственниками смежных квартир.

Также по Положению, объекты не могут быть переведены в нежилые, если в них будут размещаться общественные туалеты, похоронные бюро, кроме офисов), пункты приема стеклотары, специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории, и пункты бытового обслуживания населения, в которых применяется легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.

Проект решения будет вынесен на пленарное заседание Киевсовета, которое состоится 2 июля, как неотложный.